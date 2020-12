Peligros en la Nueva Ruta de la Seda, llegando a las Américas

“Nosotros requerimos, y lo hemos solicitado, que miren más a la región… no solamente a Panamá”, dijo el presidente Cortizo. “Que se ponga más atención. Mientras no se pone atención, hay otro que avanza”.

La firma estadounidense de ciberseguridad FireEye, entre otros, informa que China ha utilizado proyectos BRI para el ciberespionaje muchas veces y en numerosos países. En particular, FireEye señala que los piratas informáticos chinos patrocinados por el estado han utilizado la infraestructura construida como parte de los proyectos BRI para espiar: a) líderes extranjeros que toman decisiones relacionadas con BRI, b) opositores regionales a proyectos BRI, y c) entidades gubernamentales que gestionan elecciones en BRI países.

Durante décadas, la firma de Hong Kong ha sido acusada de no revelar sus registros financieros y de no pagar al gobierno panameño su participación del 10% en los dividendos de las operaciones portuarias.

Los “proyectos de ganar-ganar” son, de hecho, el objetivo declarado de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda o, en inglés, the Belt and Road Initiative o BRI. Introducido por el presidente Xi Jinping en 2013, el BRI es la estrategia económica global de China para el siglo XXI: financiar y construir nueva infraestructura en países socios de todo el mundo, vinculándolos con China y los centros logísticos operados por China, colocando a China y su influencia en el centro del comercio global.

