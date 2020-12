Peligros de usar productos cosméticos caducados

En cuanto compramos un producto comestible, sobre todo si es fresco, ponemos mucha atención a la fecha de caducidad y a la de consumo preferente. Es lógico, porque comer algo en mal estado o caducado puede provocarnos intoxicaciones alimentarias y ser peligroso para nuestra salud.

Sin embargo, no hacemos, ni mucho menos lo mismo con los cosméticos, artículos que, en caso de usarlos poco, podemos tener años en nuestro neceser sin pararnos a pensar si están o no en buen estado. Y es que, puede que no nos provoquen una diarrea o dolor de estómago, pero sí pueden ser peligrosos para nuestra piel, sobre todo si la tenemos sensible o reactiva.

¿Qué ocurre si usamos cosméticos caducados?

Además de las consecuencias estéticas, pues, por ejemplo, un maquillaje no quedará igual si lleva abierto años, un cosmético en mal estado puede provocarnos irritaciones o reacciones alergias. Estas son algunas de las consecuencias de usar productos de belleza en mal estado.

•Principios activos menos eficaces. Sobre todo en el caso de cremas y sérums, el paso del tiempo deteriora sus principios activos, por lo que dejan de ser eficaces o lo son mucho menos. También ocurre con las cremas solares, por eso no se recomienda que se guarden de un año para otro aunque esté casi entera, pues su protección frente a los rayos UV será menos y correremos el riego de quemarnos con más facilidad.

•Alergias. Los componentes de los cosméticos se degradan, y en esa degradación suelen producirse cambios químicos. Estos cambios químicos pueden dar lugar a sustancias nuevas a las que nuestra piel puede reaccionar de manera exagerada, es decir, a una alergia. Las alergias suelen manifestarse de varias formas, como picor, enrojecimiento, erupciones cutáneas, dermatitis de contacto, eccemas, etc.

•Infecciones bacterianas. Una vez que abrimos un cosmético lo exponemos a agentes externos, ya sea a través del aire, brochas, nuestros dedos, ojos… Si pasa más tiempo del debido, estos microorganismos pueden reproducirse en el cosmético. Si luego lo aplicamos a la piel, esta infección puede pasar a esta y dañarla. Hay zonas especialmente sensibles a estar infecciones, como los ojos y los labios, en los que pueden aparecer orzuelos, conjuntivitis, herpes… e incluso provocar la caída de pestañas.

•Acné. Es mucho más probable tener acné si usamos productos en mal estado, pues, en general, los cosméticos caducados, especialmente las bases del maquillaje, se extienden mucho peor, son menos fluidas y provocan más obstrucciones en los poros. Las infecciones bacterianas antes mencionadas también pueden hacer proliferar el acné.

•Piel más seca. Las cremas caducadas son menos eficaces y, por tanto, hidratarán menos la piel. Además, pueden provocar reacciones que dañen la piel, que se ‘quejará’ resecándose.

Estos son los símbolos que indican cuánto tiempo se conserva un cosmético abierto en buenas condiciones para su uso. Creative Commons

¿Cómo sé si un cosmético está caducado?

Aunque en los cosméticos no encontremos una fecha de caducidad propiamente dicha, lo que sí encontramos en su signo que nos indica el tiempo útil del producto una vez abierto. Es lo que se conoce como PAO (Period after opening, periodo después de abierto en inglés). Se suele indicar en meses, es decir, 3M quiere decir que durará tres meses, 6M seis meses… y así hasta 36M, que es el periodo máximo. Si no abrimos un producto, este tampoco será eterno, pues se calcula que duración será de unos tres años máximo.

Aunque dependerá de cada marca o producto, se calcula que la vida útil de cada tipo de cosmético una vez abierto es:

•Máscaras de pestañas: seis meses.

•Desmaquillantes: de seis a 12 meses.

•Solares: 12 meses.

•Lacas de uñas, lápices de ojos, labios y cejas: 12 meses.

•Cremas, sérums, maquillaje fluido, sombras en crema: de 12 a 24 meses.

•Productos en polvo, como sombras, coloretes, maquillaje compacto…: entre 12 y 36 meses.

En general, los productos más grasos -bálsamos, sombras en crema…- y líquidos o acuosos duran menos que los que se presentan en polvo. También duran menos los ecológicos por tener menos conservantes químicos.

Además, debemos fijarnos en su textura, color, olor… Si ha variado, se han separado los componentes, no se extiende bien, huele a rancio… ¡tíralo!

¿Podemos hacer algo para que duren más?

Lo mejor es seguir las recomendaciones y, cuando se pase el periodo recomendado después de su apertura, no usarlo. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer para que no se degraden antes de tiempo.

•Apuntar la fecha de apertura.

•No los abras hasta que no los vayas a usar.

•Mantenernos en un lugar fresco y seco y alejado de la luz, pues la humedad y calor contribuyen a su deterioro. Hay gente que incluso mete en la nevera los que se degradan antes y no usan mucho, como maquillajes fluidos, labiales…

•No compartas los cosméticos

•Lávate bien las manos antes de usarlos.

•Limpia pinceles y brochas cada vez que los uses.

•Opta siempre por recipientes pequeños.