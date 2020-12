¡Peligro! No abaniques la tristeza

Este tiempo gris no es nuestra verdadera vida; es un alto molestoso, irritante por lo extendido, enervante por los peligros que flotan allá afuera, pero no es nuestra verdadera vida.

Uno de estos amaneceres de precautoria soledad, abrí los ojos pero no salí de mi cabeza. Cero imágenes capaces de despertar ilusión, ni siquiera la de una vía neutra hacia el futuro. Todo me pareció estático y gris.

