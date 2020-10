Peligran vidas en Centroamérica, bloqueo en sector fronterizo de Paso Canoas, impide paso de medicamentos

“Nosotros nos comprometemos a que solo pase ese tipo de carga humanitaria, hay 40 articulados del lado panameño varados, son insumos médicos refrigerados, a muchos se les ha acabado el combustible, no tienen alimentos, viene la cuarentena que todo está cerrado y no tendrán que comer, solo le pedimos que nos permitan pasar ese tipo de carga”, expresó Muñoz.

You May Also Like