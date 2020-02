Peligra Musicalion… de seguir así tal vez el festival deje de ser gratuito

Otra solución que propone el artista es que el evento se convierta en ley de la República “para no tener que estar todos lo años suplicando y mendigando. Se ha demostrado que montar una sola noche de un festival de estos es lo mismo que hacer un show de Ricky Martin. Hemos hecho hasta siete shows en un festival. Estamos hablando de arriba del medio millón, es mucho dinero y no cobramos ni una entrada, si por lo menos cada pesona que entrara donara o pagara 3 o 5 dólares todo sería más fácil”.

Ricardo reconoce que el país atraviesa momentos difíciles en su economía, por lo cual muchos patrocinadores que estaban años anteriores han “desaparecido”. Pero destaca que es necesario buscar medidas para que el festival sea sostenible. De allí que los próximos años podría dejar de ser gratuito y cambiar de locación, pues en el Parque Omar no se permite el cobro de entrada ni la venta de bebidas alcohólicas, lo cual impide captar a potenciales grandes patrocinadores. “No pretendemos hacer un lugar para emborracharse, pero hemos perdido patrocinios grandes de licores, debemos abrirnos para poder seguir. Me niego a hacer un Musicalion chiquito, cada año quiero hacerlo más grande y darle a los artistas lo que se merecen” , destacó el barítono.

