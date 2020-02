Peligra el Carnaval de Calle Abajo, hay problemas de plata, acusado se defiende

El Carnaval en Calle Abajo de Gatuncillo, en la provincia de Colón, se encuentra en la cuerda floja.

¿Por qué? Aquí va el cuento de todo lo que se está cocinando por allá en la Costa Atlántica.

Bueno, conversamos con Bryan Hurtado, presidente de la tuna Calle Abajo y partió diciendo que él quiere dejar clara varias cosas.

Una de ellas es que ha sido víctima de una “cruel y despiada mentira” hacia su persona.

Y es que a él le está acusando de supuestamente haberse hurtado un dinero que se le otorgó mediante el exalcalde de la provincia de Colón, el señor Federico Policani para el desarrollo de los Carnavales 2019. Esto incluía reinas y carros alegóricos de la tuna que orgullosamente él representa.

Al cuestionarle sobre si recibió ese dinero, respondió: “Es totalmente falso. Es una patraña inventada por la que en este momento es nuestra vicealcaldesa, la señora Gisela de Corrales. La señora en mención asegura tener pruebas y yo se las he pedido, pero no sabe como responder. A todo esto, no les bastó con dicha crueldad y le agregan, la última gota, que los Carnavales anteriores que he organizado, no he puesto reina. Eso es falso”.

El presidente de la tuna de Calle Abajo de Gatuncillo continuó explicando este caso. A su favor, manifestó que “todo esto está en conocimiento del señor alcalde Alex Lee. El mismo que no me dio la aportunidad de hablar en su despacho el día que me atendió. Solo se limitó a decir y repetir lo mismo que me acusa su suplente, la señora Gisela de Corrales”.

De acuerdo con Hurtado, todo esto fue orquestado, ya que estos funcionarios son los que otorgan el permiso para los Carnavales. Adicionalmente, el esposo la vicealcaldesa participa directamente con Calle Arriba de Gatuncillo, por lo que considera que hay intereses económicos y políticos.

Frente a esta panorama, lamentó que “la Calle Abajo de Gatuncillo, la tuna con clase, no saldrá a la luz pública, en pocas palabras la enterraron”.

Instó a las autoridades a ser neutrales ante esta situación.