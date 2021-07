Películas con temática mexicana ganan en Cannes

El gran premio de Un Certain Regard fue para “Razzhimaya Kulaki” (“Unclenching the fists”) de Kira Kovalenko, un drama ruso sobre una joven que lucha por escapar de su asfixiante familia.

Basada en la novela “Prayers for the Stolen” (“Ladydi”) de la autora mexico-estadounidense Jennifer Clement, “Noche de fuego” retrata la historia de tres niñas que viven en un pueblo del sureño estado de Guerrero que, como método de defensa ante la violencia, se hacen pasar por niños.

