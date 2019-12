Película chilena ‘Gloria’, gran ganadora de los Premios Platino

España no tuvo una gran noche, a pesar de la nutrida delegación con la que asistió a los premios, integrada por Cámara, Trueba, Álvarez, Muñoz y la ex “chica Almodóvar” Victoria Abril, entre otros.

“Puedo decir que he recibido el primer Platino. Un honor, la verdad. ¡Larga vida a los Platino”, había dicho el director chileno al recoger su primera estatuilla, también la primera de la noche, cuando aún no imaginaba que iba a quedarse con la máxima distinción.

