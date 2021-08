Peleas de box hoy: Jake Paul vs Tyron Woodley, en vivo la pelea de box de este domingo 29 de agosto

‘The Real Deal’ Amanda Serrano gana por decisin unnime y retiene sus cinturones pluma. 99-91, 98-92 y 97-93. Clase de boxeo.

Y con eso, ya se viene la pelea estelar.

Round 10 | Serrano mete dos derechas, quizs las ms fuertes de toda la pelea. Qu forma de terminar de la campeona en siete divisiones del mundo, que tena ganada la pelea y an as fue a buscar el KO.

Valiente la mexicana, que resiste hasta el final… pero recibe una golpiza y una clase de Serrano.

Round 9 | Serrano lleva de una esquina a otra a Mercado. Fuertes golpes al cuerpo. Daan a la azteca, que ya tiene un corte sangrando en el pmulo izquierdo.

Round 8 | Serrano mostrando ahora una herramienta, ms: un gran contragolpe, aprovechando que la mexicana sabe que tiene que buscar un KO porque las tarjetas las tiene perdidas.

Round 7 | La diferencia de velocidad y pegada se hace ms grande. Serrano est en completo control de la pelea.

Round 6 | La boricua Serrnao est dando una clase. Trabaja la pelea, la distancia, no recibe dao y ya est aterrizando combinaciones importantes que tienen bastante lastimada a la mexicana.

Round 5 | Amanda Serrano manejando muy bien la distancia, fue llevando a la mexicana a las cuerdas y conecta par de ganchos y una derecha que hace bastante dao. Mercado ya tiene el ojo izquierdo bastante lastimado.

Round 4 | Mercado intenta, pero va muy franca, la est leyendo sin problemas Serrano, que est dando ctedra.

Round 3 | El mejor round de la mexicana, conecta un par de combinaciones buenas a la boricua, que ya sinti la pegada de la azteca.

Round 2 | Amanda Serrano haciendo dao con el jab, dominando la pelea. Hubo huenos intercambios, pero la boricua sacando la mejor parte.

Round 1 | Serrano lleva el ritmo de la pelea, va buscando a la mexicana en todo el ring, marca con el jab. Buen ritmo de intercambio de golpes.

Se viene la coestelar de la noche. La pelea del WBC/WBO por el ttulo del peso pluma femenino.

La boricua Amanda Serrano y su 40-1-1 ante la mexicana Yamileth Mercado.

Round 1 | Cusumano a la lona tres veces! SE ACAB! Dur 2:12 la pelea, la mitad se la vivi en la lona. Cusumano se ve mal de la nariz, igual y se la rompieron.

Se viene el cuarto combate del da. En los pesos pesados. Dubois y su marca de 16-1-0 ante 19-3-0 de Cusumano. Pactado a 10 rounds.

Tres peleas ya terminaron, dos ms la estelar en esta funcin en Cleveland.

As los resultados:

Charles Conwell noquea a Juan Carlos Rubio en el tercer round Tommy Fury, el hermano de Tyson, gana por decisin a Anthony Taylor Montana Love vence por TKO a Ivan Barancyhk

Quedan Daniel Dubois vs. Joe Cusumano, Amanda Serrano vs Yamileth Mercado y Jake Paul vs Tyron Woodley

Round 7 | Barancyhk a la lona! Y SE ACAB!

Cay dos veces el ruso: primero por abanicar y luego porque Montana Love lo encuentra con un recto, a la lona… lo salva la campana.. pero la esquina lo para.

QU PEDAZO DE PELEA!

What a battle Montana Love stops Baranchyk to stay unbeaten #BaranchykLove#PaulWoodleypic.twitter.com/bbN8yhW3aP ? SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) August 30, 2021

Round 6 | Love mucho ms completo como boxeador, combinaciones, defensa… pero el poder de Barancyhk puede hacer dao en cualquier momento. Otro round muy bueno. Pedazo de pelea.

Round 5 | EL PBLICO DE PIE! Qu pelea!

Barancyhk es un tipo que lanza golpes a buscar el KO, con toda la fuerza del mundo, pero Love los est esquivando, gran cintura, y con el counter est aterrizando muchos golpes.

Love dominaba con todo… y con 10 segundos, Barancyhk mete tremendo golpe que casi sienta a Love.

Round 4 | Barancyhk se lanz con todo a buscar el KO, pero Love mejor en piernas, poniendo distancia y al final termina metiendo los mejores golpes del round, uno con medio minuto por jugar que hizo ir para atrs al ruso… PERO TAMPOCO LO TERMINA! Levant los brazos festejando algo Montana Love y no solo pierde su opcin, sino que se lleva un upper que lo levanta.

Buen round, pero debera ser de Love.

Round 3 | Montana Love casi va a la lona! Vaya combinaciones de Barancyhk , que sacuden a Love, lo deja contra las cuerdas, pero no lo puede terminar por gran movimiento de cintura y de cabeza que evita los golpes del ruso que llevaban las peores de las intenciones.

Y SE CALIENTAN AL FINAL! El referee estaba por separarlos, Love tira un golpe que centra al ruso y Barancyhk reclama.

Round 2 | Montana Love con una gran defensa y hace dao con la zurda. Movindose en el ring y encontrando espacios. La aficin se prende.

Round 1 | Primer aslato de estudio, con el ruso Baranchyk buscando ms la iniciativa, Montana Love buscando los counter.

Va la tercera pelea de la funcin. Combate en el peso superligero que comienza ya. 10 rounds de accin.

El hermano menor del ‘Gypsy King’ gan sin problemas ante el sparring de Jake y vuelve a la carga para buscar pelear ante el ‘The Problem Child’.

“Jake Paul debera tener una noche tranquila, as que no tiene excusa para no aceptar la pelea. Vamos a hacerlo. Debera ser bastante fcil”, dijo Tommy Fury tras el combate.

Ser la siguiente pelea de Jake?

Round 4 | SE ACABA LA PELEA! Tommy no pudo acabar con Taylor, quien ya no meti las manos y nos iremos a las tarjetas. Por decisin unnime gana Tommy Fury!

Round 3 | Taylor parece despertar y mejora buscando el jap al rostro de Tommy, pero tal parece que no puede hacerle dao.

Round 2 | Tommy logra conectar dos uppers en el rostro pero no logra mandar a la lona a Taylor.

Round 1 | Anthony recibe mucho castigo de Taylor no parece estar en su mejor condicin fsica.

Inicia la pelea entre Tommy Fury y Anthony Taylor!

INICI EL EVENTO!

Round 3 | A DORMIR! Conwell logr hacer que Rubio se tambaleara con dos uppercuts izquierdos y luego conect una derecha limpia que sacudi an ms a Rubio, este no pareca responder y ante tanto castigo el rbitro a intervino para detener la pelea, dndole a Conwell una victoria por nocaut tcnico a los 2:49 del tercer asalto.

FOTO DE News-Herald preps

La primera pelea de la noche es en el peso medio entre Charles Conwell y Juan Carlos Rubio.

El mayor de los hermanos Paul ya est en la arena y hace su pronstico para la pelea, cree que est no superar los tres primeros rounds.

Woodley es un luchador que estudi en la Universidad de Missouri, en la cual consigui ser All American en los aos 2003 y 2005. Para 2009 empez su carrera profesional como peleador de Artes Marciales Mixtas y despus de dos combates fue firmado por la empresa Strikeforce.

El paso inicial de “The Chosen One” fue aplastante con 10 triunfo consecutivos, su primera derrota lleg hasta julio de 2012, cuando perdi en la lucha por el ttulo vacante de Strikeforce ante Nate Marquardt. Despus de esa pelea se dio su llegada al UFC.

Disput 16 peleas en la promocin, convirtindose en campen welter al derrotar a Robbie Lawler en UFC 201. Realiz cuatro defensas exitosas del cetro de las 170 libras, antes de perderlo con Kamaru Usman.

Esa fue la primera de cuatro derrotas consecutivas que ha sufrido en sus ltimos encuentros. Su rcord profesional es de 19 victorias (7 por nocaut, 5 por sumisin y 7 por decisin); 7 derrotas (2 por nocaut, 1 por sumisin y 4 por decisin) y un empate.

El youtuber va por su cuarta pelea profesional desde que dio el salto al cuadriltero.

Se estren en una exhibicin, en la funcin en que su hermano Logan pele con KSI, Jake pele contra el hermano menor de KSI, Deji, ganando por TKO en el quinto.

De ah salt al profesionalismo ante otro youtuber, AnEsonGib, terminando por KO en el primer round.

La segunda pelea de Jake fue ante Nate Robinson, a quien venci por nocaut en el segundo round. Por ltimo, pele con el ex luchador de UFC, Ben Askren, y lleg otro KO en el primer round.

El youtuber y el expeleador de la UFC tienen una de los combates ms esperados del verano. Semanas y semanas de declaraciones y choques que finalmente se resolvern en Cleveland.

La bolsa as lo seala: aunque no hay cifras oficiales, porque dependen de las compras del PPV, Paul recibira al menos un milln de dlares, mientras que Woodley espera medio milln.

Jake Paul vuelve al cuadriltero en su ciudad natal. El Rocket Mortgage Field House de Cleveland es la sede de la cuarta pelea del youtuber, quien sube de nivel de dificultad al enfrentase al ex peleador de la UFC, Tyron Woodley, y la viviremos en directo en MARCA Claro.

La Paul vs Woodley es la pelea estelar en la funcin, que contar con cinco peleas.

Ser la primera pelea de Woodley en el boxeo, quien tuvo marca de 19-7-1, con 7 nocauts, en el octgono, aunque su ltima pelea, en marzo de 2021 ante el brasileo Vicente Luque, termin con derrota y fue la ltima pelea de su contrato de ocho aos en la UFC.

Paul, por su parte, viene de vencer a otro ex UFC, Ben Askren, en el mes de abril, con un KO en los primeros segundos que dej un mal sabor de boca. Se repite la combinacin, pero se espera un combate mejor esta noche en Cleveland.

La pelea entre Jake Paul y Tyron Woodley ser transmitida en los Estados Unidos ser a travs del PPV de Showtime. En Latinoamrica se podr sintonizar por ESPN.

Jake Paul tendra asegurado una bolsa de un milln de dlares, que podra duplicarse con la recaudacin del pago por evento. Por su parte, Woodley obtendra al menos medio milln de dlares, que igual podra doblarse a un milln tras el pago por evento.

Amanda Serrano vs Yamileth Mercado por los ttulos WBC y WBO en pluma de Serrano Tommy Fury vs. Anthony Taylor en peso semicompleto Daniel Dubois vs. Joe Cusumano, en peso completo Ivan Barancyhk vs. Montana Love en peso superligero Charles Conwell v Lucas Brian Ariel Bastida en peso medio

Los hermanos Jake y Logan Paul saltaron a la fama a travs de la plataforma de Vine, haciendo videos cortos. De ah, Jake apareci en la serie de Disney, Bizaardvark, pero se hicieron famosos con su canal de YouTube.