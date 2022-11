Pelea entre los ‘influencers’ de comida Sezar Blue y Cenando con Pablo por las promociones encubiertas de Instagram: “Se te ha pirado”

El influencer no se ha mostrado triste con la situación, al contrario. Ha comentado en sus historias que está muy contento con la recogida que ha tenido la protesta y ha anunciado que está en contacto con abogados para señalar a los que cobran “en negro o no” por las colaboraciones con restaurantes que luego no señalan en sus publicaciones.

Aunque sus palabras no están dirigidas a nadie en concreto, su amigo Cenando con Pablo se ha dado como aludido en el grupo de “vende humos” que ha criticado. El foodie no ha dudado en responder a las palabras enfadado.

You May Also Like