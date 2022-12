Pelé pide públicamente a Neymar que “aumente su legado internacional”

Neymar igualó ayer viernes a Edson Arantes do Nascimento, Pelé, como máximo goleador histórico de Brasil (77 goles), pero las lágrimas no tardaron en aparecer cuando en la tanda de penaltis Brasil cayó eliminada por Croacia en este Mundial de Qatar. Pelé, que atraviesa un momento complicado debido a su estado de salud, no tardó en mandar un mensaje de ánimo y le pidió que aumente “su legado y su carrera internacional”.

