Pelayo Díaz explica los motivos de su enemistad con Cristina Rodríguez: “He madurado”

El pasado fin de semana, Socialité mostraba unas declaraciones de la estilista Cristina Rodríguez en las que dejaba ver que ya no mantenía la buena relación con Pelayo Díaz que hacían ver en Cámbiame. Después, el influencer respondió a esas declaraciones desde Sálvame de forma conciliadora, aunque sin negarlas.

“No dijo ninguna mentira. No tenemos relación, yo guardo muy buen recuerdo del tiempo en Cámbiame“, declaró el estilista. “Al final no nos entendimos, y no todo el mundo tiene que llevarse toda la vida bien”, justificó.

“Yo me quedo con el tiempo que trabajamos mucho. La respeto muchísimo, porque me parece una gran profesional“, expresó. Además, se mostró conciliador con su compañera: “Yo sí la saludaría si me la encontrara. Entiendo que hay gente a la que le hace más mella una discusión o se le hace más difícil olvidar lo que ha pasado”, argumentó.





Ahora, el estilista ha reaccionado de nuevo y, preguntado por Socialité, ha entonado el mea culpa.

“Creo que en estos ocho años he madurado y veo las cosas de otra manera”, asegura Pelayo sobre la forma en la que se fue del programa, al que cita cuando recuerda los motivos de esta enemistad: “Esto pasó en el programa. Para mí no fue tanto, pero nunca lo llegamos a hablar. Yo asumo mi parte de responsabilidad”. “Vi que se acababa mi programa, todo el mundo tenso y que recibes ataques de todas partes… Es como una relación, cuando se acaba. Hubo un malentendido entre nosotros”.





Echando la vista atrás, señala: “Cristina y yo también hemos pasado muy buenos momentos y nos entendíamos muy bien, nos reíamos mucho, hubo una etapa en la que juntos, los tres, estábamos muy unidos (…) Sé que ellas, al igual que yo, también están en un momento personal muy bueno, así que igual es el momento de que dejemos a un lado nuestras diferencias”.

El estilista asegura que en alguna ocasión se ha puesto en contacto con sus excompañeras a través de mensajes privados, pero que no ha tenido respuesta alguna. Por eso, les pide perdón públicamente.