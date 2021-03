Peláez asegura que su renuncia está siempre “en el escritorio de Amaury” y pide “un poquito de madre” tras caer en el Clásico

Peláez aseguró que no se queda en el club sólo “por esperar un finiquito” y sabe que Amaury puede disponer de él en cualquier momento

El director deportivo del Guadalajara, Ricardo Peláez, aseguró en conferencia de prensa que no piensa ni pensó renunciar, ya que el dueño del equipo, Amaury Vergara, tiene claro que lo puede cesar en cualquier momento, por lo que no consideraría “por vergüenza deportiva, por tener un poquito de madre” dejar el equipo tras la goleada 3-0 recibida a manos del América.

“Mi renuncia está permanentemente en el escritorio de Amaury Vergara, él lo sabe y con eso me basta. Yo no me voy a quedar aquí para esperar un finiquito y pagaría por levantar un trofeo, mi renuncia está permanentemente en la mesa de Amaury Vergara y él puede accionar cuando lo requiera… no voy a tirar la toalla”, señaló Peláez, quien reiteró en más de una ocasión que está avergonzado por lo ocurrido.

Ricardo Peláez tachó de vergonzoso lo ocurrido en el Clásico ante América ChivasTV

“Este mensaje es para la afición. Estamos avergonzados por la actuación en el Clásico y que hemos tenido en el torneo. No hemos estado ni cerca de dar el espectáculo y resultados que la gente demanda de Chivas. Esta conferencia es para dar la cara. Aún queda parte del torneo y trataremos de cumplir con la demanda de la afición. Lo de ayer no es digno para la afición de Chivas”, dijo.

Además, Ricardo Peláez agregó “el día que me tenga que ir, me voy a ir sin cobrar un centavo. No voy a tirar la toalla. Se logró un avance (con la liguilla pasada) y tenemos que seguir avanzando, no nos ha salido, pero queda torneo, denos un poquito de chance””.