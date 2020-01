Pegasus vuelve; ahora contra periodistas

Según las investigaciones realizadas, Bezos intercambió durante una cena su número de teléfono con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammad bin Salman, quien luego le enviaría un video supuestamente contaminado con un spyware . Ese programa no fue investigado por Citizen Lab, sino por una empresa contratada por Bezos, que determinó el origen de la interceptación, pero no identificó ni el programa ni ha divulgado públicamente cuáles datos de su cliente fueron a parar a los pinchadores.

El periodista, muy sensible a los temas de seguridad en Medio Oriente, no abrió el enlace en su teléfono, sino que contactó directamente a la entidad cuyo nombre se usaba de gancho para provocar curiosidad sobre el vínculo de internet. Se trataba de una agencia de noticias que negó tener tal dirección.

El infame programa espía Pegasus volvió a aparecer como protagonista en el seguimiento de un periodista. Se trata de Ben Hubbard, de The New York Times , quien, al desempeñarse como corresponsal del citado diario en Arabia Saudita, fue víctima de un intento de infectación con Pegasus.

You May Also Like