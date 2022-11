Pegasus, las piezas del puzzle de espionaje en Europa empiezan a caer en su sitio

“¿Tenemos lo suficiente para probar lo que ha sucedido, sin ningún género de duda, ante un tribunal? No. Faltan piezas del puzzle, pero hay más que suficiente material para ver claramente lo que está pasando y espero que con el tiempo recibamos lo que falta, preferiblemente de las propias autoridades”, dijo in ‘t Veld, que no citó a España entre los países que han respondido a las preguntas remitidas por esta comisión.

La eurodiputada encargada de redactar el informe, la liberal neerlandesa Sophie in ‘t Veld, afirmó que, aunque no todas las asunciones que realice el informe acaben siendo ciertas, sí que le provee con una “imagen bastante clara y completa de la situación”.

You May Also Like