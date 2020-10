“Pedro Sánchez y yo hemos hablado en privado”

El Maestro Joao no deja a nadie indiferente. El vidente, que ahora se encuentra concursando en el reality de Mediaset Solo/Sola, concedió antes de entrar en el pisito una entrevista a Lecturas.

En ella, sorprende con una confesión, asegurado que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, es uno de sus seguidores en redes sociales.

“Un día me desperté viendo que me seguía el presidente”. Pero la cosa no quedó en esa simple anécdota, porque, asegura, alguna vez le ha mandado un mensaje privado de felicitación. “Y él me ha contestado“, indica.

“Tendremos que mirar las ramas familiares porque mi madre dice que [Sánchez] se parece al hijo de un primo suyo”

“Él se llama Sánchez Castejón y yo soy Joao Castejón”, explica Joao en la revista, por lo que, dice, “tendremos que mirar las ramas familiares porque mi madre dice que se parece al hijo de un primo suyo”.

Eso ocurrirá, si ocurre, tras su participación en el nuevo reality de Mediaset en el que está participando como sustituto de Sofía Suescun, que ya cumplió su reto.