Pedro Sánchez y Juanma Moreno se enfrentan al Rey Felipe… en el futbolín

Una de las imágenes más curiosas que dejó la disputa de la final de la Copa del Rey se produjo antes siquiera de que comenzara. Las autoridades acompañaron al Rey Felipe VI a la inauguración del Museo del Deporte del Estadio de La Cartuja de Sevilla, una instalación permanente en la que se pueden ver algunos de los objetos más representativos de los éxitos competitivos del país, desde equipaciones a antorchas olímpicas, fotos icónicas, balones…





Entre los muchos objetos que hay en este Museo, inaugurado oficialmente este mismo sábado, se encontraba un juego que muchos (cada vez menos) niños y no tan niños han usado alguna vez: el futbolín.

Dado que se podía jugar, Su Majestad no dudó en probar su muñeca y protagonizar una pequeña partida con sus acompañantes, que por supuesto no se negaron a protagonizar una de las fotos del acto.





De un lado, en el equipo rojo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Del otro, en el equipo blanco con pantalón azul, el Rey Felipe y Javier Imbroda, Consejero de Educación y Deportes.

No ha trascendido quién ganó este particular pique, pero sin duda dejó una estampa en la que reinó el buen ambiente y distó mucho de anteriores ediciones de la final de Copa, marcadas por el temor a los pitos al himno de España que, en esta, no se produjeron fundamentalmente porque no había público en las gradas.