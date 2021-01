Pedro Rodríguez Argüello: ‘La situación no invita al optimismo para el 2021’

Para Pedro Rodríguez Argüello, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Tierras Altas, el 2021 es una año bastante esperanzador, pero no menos difícil que el 2020.

“Lo que viene no es positivo, ha sido muy fuerte el impacto de la pandemia de coronavirus”, asegura el empresario.

“Creo que en Tierras Altas, pese a que muchas empresas y trabajadores la han pasado muy mal hemos sobrevivido, pero la situación no invita al optimismo para este nuevo año porque los contagios por la covid-19 siguen aumentando y las medidas que está tomando el Gobierno, nos van a hacer afrontar la situación con maniobras para tratar de salir airoso de esta situación.

Rodríguez Algüello, muestra su sinceridad al manifestar que siguen las malas noticias para el turismo en general incluyendo a Tierras Altas, porque los cierres y la cuarentena total implementados por las autoridades sanitarias impiden que los turistas nacionales viajen.’

4 de noviembre de 2020 el huracán Eta, causó serios estragos en varias regiones de la provincia de Chiriquí.

“Durante el 2020 hemos vivido del turismo interno, pero al impedirse la circulación al interior del país desde luego empezamos mal” asegura Pedro Rodríguez.

“A pesar de todas estas malas noticia, quiero mantener un mensaje de optimismo que esta pandemia de pronto va a demorar un poco, pero va a pasar y podremos empezar de nuevo”, asegura el gerente general del hotel Los Brezos.

“Si la vacuna llega lo antes posible para cortar el avance del coronavirus, el turismo de Tierras Altas se va a recuperar rápido. Esa es la esperanza que yo tengo”.

Pedro Rodríguez Argüello, afirma que antes de la pandemia la Cámara de Turismo de Tierras Altas estaba trabajando fuerte en fortalecer la región con buenas ofertas para los visitantes y que ese trabajo se va a retomar una vez pase la pandemia de coronavirus que sigue azotando al mundo y que ha limitado el viaje de los turistas.

“Nos toca aguantar un poco más y creo que podemos salir de esto y avanzar”, afirma el entrevistado.

“desde el minuto uno el turismo ha sido uno de los más afectados y de seguro que seremos de los últimos en recuperarnos, pero queda optimismo y eso es importante”.

“Las medidas tomadas por la autoridades sanitarias, no nos han ayudado y desde el punto de vista médico y científico, por ejemplo los resultados del confinamiento no han detenido los contagios que siguen aumentando; desde el punto de vista laboral y económico como no llegan turistas, hemos tenido que suspender personal y ver como sobrevivimos”.

Pedro Rodríguez, dice que enfrentan un reto difícil porque no pueden reintegrar a sus empleado porque no hay turistas y no hay negocio.

Finalmente Rodríguez, dice que Tierras Altas es un destino con muchas maravillas y ofertas para los visitantes, porque ofrece un ambiente ligado a naturaleza y que apenas se de una apertura invita a los panameños a visitar esta región del país.