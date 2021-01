Pedro Pierluisi jura como gobernador en el Tribunal Supremo

El ex comisionado residente Pedro Pierluisi juramentó como gobernador, tras la renuncia de Rosselló Nevares, el 2 de agosto de 2019, pero luego de una impugnación por parte del Senado, el Tribunal Supremo decretó que su designación era inconstitucional y no podía ejercer el cargo. (Suministrada)

La también ex Procuradora de las Mujeres y exfiscal, en principio, indicó que no quería asumir la gobernación luego de la renuncia de Rosselló Nevares.

“Bien entusiasmado. Ya me encomendé al Señor. Y otra vez bien deseoso de arrancar a trabajar. Ahora se formaliza el comienzo de esta nueva administración y tan pronto pues dé mi mensaje, que es un mensaje que espero que motive a nuestro pueblo a unirse estos cuatro años y hacer la diferencia, me voy a Fortaleza a trabajar y a emitir órdenes ejecutivas porque no hay tiempo que perder”, dijo al llegar al Alto foro junto a su familia.

