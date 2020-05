Pedro Martínez ayuda en Dominicana por pandemia

“En situaciones como esta, como una pandemia, nos sentimos comprometidos con nuestro pueblo porque vinimos desde abajo”, dijo Martínez a The Associated Press en una entrevista telefónica. “La gente siempre espera que vamos a cooperar. “La mejor idea era unirnos todos y formar un grupo y empezar a trabajar en conjunto e impactar más en las comunidades más necesitadas”.

