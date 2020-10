Pedro marca su primer gol en Italia para abrir casillero de victorias de la Roma

Pese a los tres puntos, la Roma no ofreció una imagen brillante. Su capitán, el bosnio Edin Dzeko, erró una clara ocasión en el primer acto. Pero eso no sirvió ante la falta de efectividad de los jugadores del Udinese (18º), que concedió su tercera derrota en tres partidos, sin haber marcado un solo gol.

