Pedro J. Ramírez carga contra su ex, Ágatha Ruiz de la Prada, tras acusarle de tener coronavirus

“ Es cierto que he tenido síntomas de coronavirus , que mi médico me ha considerado positivo al no poder hacer el test y que creo haberlos superado. Solo alguien muy malvado puede vincular el contagio a la defensa del feminismo y la igualdad que siempre han caracterizado a Cruz “, sostiene el periodista, que aclara que Cruz, su mujer, “no asistió a la marcha del 8-M (ni al Congreso de Vox, ni al partido que llevó 60.000 espectadores al Wanda)”.

You May Also Like