Pedro de la Rosa explica la obsesiva filosofía de Fernando Alonso para mantener su competitividad

“He estado con él cuando no está compitiendo en la Fórmula 1 o en el WEC y siempre está pensando en ‘deberíamos hacer una carrera de karts juntos de nuevo’. Siempre dice ‘¿qué puedo correr este fin de semana?’. Esto es bastante único, y conozco muchos pilotos. Yo mismo: el fin de semana que tenía libre quería hacer otras cosas: quería estar en casa, quería ver a mis hijos, quería estar en la bicicleta. Pero para él no es su trabajo, es su pasión . Es un hombre apasionado y creo que esa es su mayor fortaleza: no tiene otras distracciones en su vida. Es un hombre comprometido al 100%”, afirma.

