Pedro Castillo designó a su gabinete pero no nombró ministro de Economía: la Bolsa de Perú cayó 6% y el sol llegó a un mínimo histórico

“Probablemente sea demasiado pronto para sacar conclusiones, pero la táctica inicial no es positiva ”, dijo Sailesh Lad de Axa Investment Managers. “ Creemos que va a haber volatilidad, pero no creo que haya entrado el pánico ni que estemos en la etapa en la que (los inversores) necesitan salir del país ”, refirió.

“Nuestro gabinete es del pueblo, se debe al pueblo y va hacia él” , dijo por Twitter Castillo en la madrugada, defendiendo a su equipo de Gobierno. “Nuestro compromiso es con el Perú y con ningún otro interés que no fuera el de dedicar todos y cada uno de nuestros esfuerzos a construir un país más justo, libre y digno. No defraudaremos su confianza ”, añadió.

