Pedro Capó da positivo a COVID-19

El comunicado de prensa que recoge las expresiones de Capó no establece si está vacunado o no.

“¡Buen día Familia! Por este medio, quiero comunicarles, que lamentablemente he dado positivo en la prueba de detección del COVID-19 para mi presentación de este próximo domingo, 15 de agosto, en el Coca Cola Music Hall. Afortunadamente me encuentro estable y en cuarentena siguiendo las recomendaciones del médico”, expresó el artista.

