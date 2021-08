Pedri tendrá, por fin, vacaciones tras 74 partidos… salvo que Luis Enrique decida lo contrario

El entrenador azulgrana también fue preguntado por tres de los jugadores que no han entrado en la lista para los dos partidos de lo que va de liga y fue bastante claro con sus intenciones. Pjanic y Umtiti no cuentan mientras que espera mucho de Coutinho .

“He hablado con Luis Enrique y son decisiones de ellos que no puedo explicar yo “, declaró, dejando en interrogación si el canario podrá descansar finalmente o no. Sin embargo, el neerlandés termina insistiendo: “Nosotros le damos dos semanas de vacaciones porque lo necesita”.

“Hemos decidido que juegue mañana (en San Mamés) pero a partir del ahí le damos dos semanas de vacaciones para no entrar en el mes de noviembre y diciembre con muchos problemas físicos”, explicó Koeman. No obstante, advirtió que la última palabra la tendrá Luis Enrique.

You May Also Like