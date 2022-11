Pedri, Musiala, Vinicius… cinco talentos jóvenes que puede triunfar en el Mundial

Sobre futuras estrellas en el fútbol me encanta una frase que pronunció Gerard Piqué, siempre espontáneo, en 2018. “A los canteranos no hay que protegerlos, hay que ponerlos y que se busquen la vida” En la Copa del Mundo de Qatar un puñado de seleccionadores volverán a encontrarse en ese cruce de caminos. ¿Me arriesgo y pongo a ese niño que la rompe por delante de los veteranos? Ojalá la respuesta en la mayoría de los casos sea sí.

