Pedri, Bryan Gil, Eric García…

También apunta al gran torneo continental Ferrán Torres . El extremo del Manchester City no va con la sub-21 desde 2019, pero en el caso de no quererle Luis Enrique, De la Fuente no desperdiciaría la oportunidad de llamar a un jugador de su calidad y que todavía tiene edad de categorías inferiores. Además, con España ha jugado diez partidos anotando seis goles, destacando en la faceta que más necesita la selección.

