Pedirán medida cautelar contra Ricardo Martinelli

Cuevas aclaró que en el nuevo juicio no se podrá introducir nuevas pruebas o testigos, pero sí se podría profundizar en algunos aspectos que tal vez no fueron analizados rigurosamente en aquel juicio que concluyó con la sentencia de “no culpable”, el 9 de agosto de 2019.

Dijo que aunque el fallo no es 100% satisfactorio para las víctimas, al menos deja la esperanza que se castigue a los responsables de las escuchas y los seguimientos no autorizados que se dieron entre 2012 y 2014. Por estos hechos, ya fueron condenados dos exdirectores del CSN en el gobierno de Martinelli (Alejandro Garuz y Gustavo Pérez), cada uno a 60 meses de prisión.

