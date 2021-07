pedir cafés con los ojos, camisetas inteligentes que te salvan la vida y cabinas de hologramas

Firmas como Ericsson , Xiaomi , Nokia , Sony , Google , Samsung o Lenovo , que habitualmente hacían del Mobile su fiesta de presentación para los buques insignia del año, anunciaron que no tendrían presencia física en el congreso hace unos meses. Y otras como Huawei , que sí ha estado presente, no nos ha dado ninguna sorpresa, algo que habitualmente hacía en tiempos prepandémicos. ¿Resultado? Una feria de smartphones sin smartphones .

Muchos puede que no se hayan enterado, pero esta semana se ha celebrado en Barcelona la que solía ser la cita grande del año de los fabricantes de móviles de todo el mundo. El Mobile World Congress (MWC) ha vuelto después de un parón en 2020 por la crisis sanitaria, y decimos que puede que algunos no lo supieran porque la feria de este año ha sido bastante descafeinada, especialmente por la ausencia de las marcas más contundentes del sector .

