Pedagogía de la felicidad

Yo tuve una infancia privilegiada. Una infancia llena de prodigios. Pero, ¿qué es un prodigio? A veces, para lograr entender esto, me valgo de un recurso estético: la comparación. No es una comparación de valores. Considero que toda época tiene sus valores. Es una comparación de presencias ausentes, de silencios nostálgicos que viven en mi memoria. Fui de esos niños que jugó a los trompos y rayuelas; que se bañaron en ríos y quebradas que hoy están contaminados. De esos niños que fueron a escuelas que no tenían cercas y que tenían un huerto. Considero que esas sencillas cosas son un prodigio.

Yo hice mi primaria en la escuela Victoria Spinay, en La Chorrera. Antes de que fuera una escuela, fue una instalación militar del ejercito de Estados Unidos; años después, eso me pareció maravilloso y lo menciono en mi novela. Era una escuela bastante grande, al menos para un niño enjuto como lo era yo. Hoy está amurallada, con una cerca igual que las demás escuelas. Tengo buenos y malos recuerdos de aquel centro escolar que definieron también mi destino.

En mis primeros años de estudiante recibí mi primera trompada. Los otros niños decían que se me iba a hinchar la cara y me iba a morir. Yo lloraba porque sentí lo que para un niño, de alguna manera, era la muerte. También me atracaron varias veces. Era muy débil y tonto; pero también era temerario y rebelde. Conocí muchas veces el golpe del metro en la palma de mi mano y pensé que mis orejas iban a quedar largas como las de los conejos, de tantos tirones de las maestras.

Nunca me han gustado los lineamientos. La palabra “lineamiento” me resulta abominable. Es decir, la idea de la uniformidad. La idea de un mundo lineal y vertical me aterroriza. Pero hoy entiendo sus connotaciones. Recuerdo que el gobierno de Torrijos nos daba los zapatos para ir a la escuela. Me gustaban mucho, eran feos, ahora lo sé; pero en aquel tiempo eran lo mejor que tenía, aparte de mis pantalones cortos chocolates para ir a la escuela. Y todos estábamos alineados, al menos en los zapatos. Las clases en primer grado empezaban con una oración. Había que cerrar los ojos y repetir con la maestra. Es extraño, pero nunca he podido recordar lo que decía la oración. No entendía por qué la maestra me castigaba o regañaba porque yo abría los ojos para ver qué estaba pasando. No entendía por qué ella sí podía mirar, y yo no.

A la hora de cantar el himno, no me gustaba estar en fila ni firme. Siempre me castigaban por estar inquieto y hacer muecas. Creo que estaba destinado a ser un anárquico. Pero me gustaba la letra del himno y creo que fue mi primer contacto con la poesía. Nunca fui un buen estudiante. Tuve maestras que me gritaban bruto. Yo me la pasaba distraído, siempre distraído, y hablando solo. Hablaba con amigos imaginarios y con personajes que inventaba. Y estaba pendiente cuando entraba mi tía a vender empanadas de piña al salón. Yo era muy feliz en ese momento.

Otro momento en que era muy feliz era cuando la maestra nos sacaba al patio a jugar. El juego marcó mi vida. Jugar para mí era como un escape, una fuga de ese mundo uniforme, de filas y normas. Mi ronda favorita era la del lobo. “Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está (bis) ¿Qué está haciendo el lobo?” Y esa sensación de ausencia del lobo, esa incertidumbre de que el lobo saldría de repente, la viví profundamente, pero la vine a entender años después, cuando leí un ensayo de Graciela Montes, en ese libro titulado La frontera indómita.

Hace poco tuve un hermoso encuentro en una reunión virtual, en donde conocí a la maestra Lucía Pardo Borrero, maestra de mi maestra Gloria Bejarano. Lucía es una mujer maravillosa, con una amplia experiencia en temas pedagógicos. Al escucharla, descubrí o, mejor dicho, recordé, que yo tuve buenas maestras que me enseñaron a leer, entre otras cosas; aunque en su empresa de enseñarme a portarme bien, fracasaron. Estoy agradecido con mis primeras maestras, pero siento que no me enseñaron a improvisar y a ser creativo. Eso que dijo la maestra Lucía de “educar para lo que les da la gana”, no era algo que en la escuela panameña se practicaba.

Hoy, la escuela se empeña en enseñar para competir. Esa lógica de la competencia condiciona todos los aspectos de la vida humana. Educamos para la competencia, es decir, para ganarle al otro. Es la competitividad versus la colaboración, decía la maestra Lucía. Creo que deberíamos de volver a esa pedagogía de la felicidad donde nos enseñaban a jugar y ser cooperativos, solidarios, porque era la única forma de escapar del lobo.

El autor es escritor





