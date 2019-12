Peculiar amparo de garantías

OPINIÓN. Se puede interponer esta acción contra toda orden de hacer o no hacer proveniente de la autoridad, incluyendo al Ministerio Público (MP) y el Órgano Judicial. No cabe el amparo de garantías contra decisiones del Tribunal Electoral ni las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia, actuando como pleno o como Sala. Según el artículo 1993 del Código Judicial, las diferencias entre las partes y el MP se deben resolver por medio de incidentes de controversia, que deben ser resueltos por el tribunal que conoce la causa. El amparo se puede utilizar una vez se hayan interpuesto los incidentes mencionados, y bajo el supuesto de que la orden emitida por la fiscalía signifique una gravedad o inminencia tal, que “del daño que representan requieren de una revocación inmediata”: Art. 2615 del Código Judicial. Es claro que el amparo de garantías no era aplicable en este caso, ya que la búsqueda de evidencias no constituye una amenaza grave o inminente ni a la vida, libertad o propiedades del investigado. La Corte decidió este amparo en contra de su propia jurisprudencia. Los argumentos utilizados para justificar la violación de la norma constitucional, que protege la correspondencia y aplicarla por analogía a la reserva bancaria, parecen fundamentarse en el artículo 265 del Código Procesal Penal, donde se señala que el MP deberá solicitar al juez de garantías el levantamiento de la reserva bancaria de los imputados. Esta decisión es peculiar, porque aplica criterios para una persona y en una jurisdicción que no tiene, en forma alguna, vinculación con el sistema penal acusatorio. El fallo coloca en la indefensión a los otros imputados, a los que sí se les puede seguir el rastro de sus movimientos bancarios.





