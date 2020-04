Paz Padilla sonroja a su hija, Anna Ferrer, tras desvelar algunos detalles sobre ella

Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, mantienen una relación envidiable. A través de sus redes sociales, madre e hija muestran cómo están sobrellevando esta cuarentena juntas. Así, este fin de semana aprovecharon el tiempo libre para proponer a que los seguidores de la joven que hiciesen suposiciones sobre ella.

La peculiaridad de este juego era que debía ser la presentadora de Sálvame quien respondiera a las dudas de los fans sobre la forma de ser de la influencer. “Quería grabar con mi madre. Se me ha ocurrido que la gente haga supocionessobre mí y mi madre va a confirmar o desmentir. Tengo mogollón y vamos a ir rápido”, empezó diciendo la Ferrer.

De esta forma, a la pregunta de si la joven era ordenada, Padilla lo tenía claro: “Si te comparo con personas de tu edad o amigas tuyas, lo eres, pero a mí me gustaría que fueras una vueltecita más ordenada”, apuntó.

Además, los seguidores suponían que a Ferrer no le gustaba el chocolate, algo en lo que estaban muy equivocados: “En su mesilla de noche siempre tiene una tableta de chocolate. La pediatra me dijo cuando era chica que activaba la inteligencia, así que desde ese momento…”, bromeó la humorista.

Por otra parte, Paz Padilla confesó que su hija es muy familiar y amiga de sus amigos, una suposición en la que sus seguidores acertaron: “Los amigos de mi hija son mis amigos. Me encanta que vengan aquí. Yo a veces les compraba algunas botellitas para que vinieran aquí”, desveló.

Finalmente, ambas quisieron hablar de la relación de Anna con su padre, ya que no es habitual que su progenitor salga en las redes, algo que no entienden muchos de sus seguidores: “Muchos creen esto, que no me hablo con mi padre. Yo creo que es porque no lo saco. No hablo de él porque no le gusta a él salir, pero eso no significa que no hable con él”, comentó la joven.