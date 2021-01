Paz Padilla preocupa con unas fotos desde el hospital: “Tengo que llevar muletas”

La humorista y presentadora Paz Padilla ha preocupado este viernes a sus seguidores tras publicar en Instagram Stories unas imágenes en las que sale de un hospital en silla de ruedas y con muletas. La actriz ha tranquilizado a todos por este contratiempo al asegurar que se ha hecho un esguince en el tobillo y que “no ha sido para tanto”.

Las imágenes fueron publicadas primero por su hija Anna Ferrer, quien la acompañó al médico, y posteriormente Padilla las compartió en su perfil.

Posteriormente, en una serie de Stories, la presentadora ha aclarado el incidente y su paso por el hospital. “Me he doblado el tobillo con un escalón y me he hecho un esguince. Pero bueno, todo está bien, tengo que llevar muletas y ya está”.

Haciendo gala de su buen sentido del humor, la gaditana ha mostrado además el estado en el que se encuentra actualmente su tobillo. “Me han puesto esta tobillera para que no ponga el pie en el suelo”, ha explicado.

La humorista Paz Padilla, sale en silla de ruedas del hospital tras haberse hecho un esguince. INSTAGRAM

La actriz, nominada en los premios MiM en la categoría Mejor Actriz de Comedia por su interpretación de La Chusa en La que se avecina, se ha referido asimismo a la ceremonia de entrega de estos galardones: “Menos mal que no es hasta el mes que viene, sino no podría recoger el premio, en el supuesto caso de que sea yo la ganadora, cosa que le pido a todos los astros”, ha dicho.

Este sábado, en otra serie de Stories, Padilla ha ofrecido a sus seguidores una actualización de su estado: “Quiero deciros que estoy muchísimo mejor“, ha manifestado, y ha quitado hierro al incidente. “Lo único que pasó es que yo pensé que había terminado el último escalón y no lo vi, y como llevaba cosas en las manos no me pude sujetar y me torcí un poquito el tobillo”, ha aclarado.

Asimismo, la humorista ha indicado, tras hablar con una osteópata amiga suya, que lo que tiene es un esguince en grado 1 y que “no es necesario” que ande con ambas muletas. “Me ha dicho que me ponga mucho hielo, que vaya con la tobillera y que me apoye solo en una muleta”, ha asegurado.

La actriz ha agregado que el lunes comienza la rehabilitación y que “tampoco ha sido para tanto”. En este sentido, ha bromeado: “¿Qué voy a hacer, con lo que me ha pasado en la vida? ¿Qué es que me duela un tobillo? ¿Es tan terrible? Estamos acostumbrados a terribilizar todo”, ha reflexionado.