Paz Padilla opina sobre los últimos tiempos de Ana Obregón: “Se está enterrando”

Paz Padilla no se ha podido contener y se ha roto un poco al hablar de Ana Obregón, después de que la actriz y presentadora de 66 años haya recuperado una de las costumbres que parecía que nunca iba a recuperar: sus posados en bañador una vez llega el verano.





La gaditana, desde el plató de Sálvame, ha aplaudido la decisión de Obregón de ir dejando atrás lentamente la pena que le acompañará de por vida tras la muerte de su hijo Aless Lequio y, como la colaboradora de Telecinco también sabe lo que es sufrir la pérdida reciente de un ser querido, ha empatizado con la madrileña hasta el punto de emocionarse hablando de ella.

“Me duele mucho su dolor, me da mucha tristeza que le cueste tanto avanzar. Te mando mucho amor”, ha comentado la madre de Anna Ferrer, asegurando asimismo que ella habla “mucho” con la creadora de la serie Ana y los siete. Kiko Hernández, al respecto, le ha comentado: “Le ha ocurrido algo, Paz, que es antinatura. Se te puede ir un padre, una madre, pero no puedes pensar que se te ha ido un hijo. Es lo menos probable”.

Sin embargo, Padilla ha corregido a su tertuliano. “No es antinatura. Desde que tienes un bebé sabes que esa noche puede morir, lo que pasa es que pides que eso no suceda. Y que, si sucede, que sea cuando tú ya no estés”, ha matizado, ante lo cual Hernández ha vuelto a contestar.

“Que se te vaya un hijo tiene que ser para volverte loco y para quedarte trastornado. Todavía lo recuerda en las redes sociales. Va al cementerio con tartas de chocolate… Se ha quedado muy mal psicológicamente”, ha insistido. Paz, por su parte, ha intentado ponerse en el lugar de Obregón.

“¿Sabes qué pasa? Que te tiras todo el tiempo con el porqué. Por qué a mí, por qué él, por qué ahora. Y cuando te quedas con el porqué no avanzas y te quedas con la mente errada de ese pensamiento en el que vuelves a la angustia y a no entender las cosas”, ha agregado.

Ha aducido que “no hay explicación, no hay por qué, no hay respuesta” por que “la única manera de avanzar y aceptar[lo] es no haciéndote más preguntas”. “Yo se lo digo a ella. No sé si ha leído mi libro, pero ha leído tanto como yo. Hemos tenido conversaciones profundas, hablando incluso de filosofía, y a ella le cuesta avanzar”, ha argumentado.

“La mente errada es como cuando te picas y te rascas y dices todo el rato: ‘Quiero salir de esta angustia, pero qué dolor’. Es entrar en un pozo todavía más profundo. Duele, pero no preguntes más porque no hay respuestas. No las hay. Hay que intentar recordar con amor. Que haga la fundación y que piense en él y le diga ‘te quiero’ 80 millones de veces. Pero es que se está haciendo daño a ella. Se está enterrando”, ha opinado Padilla.

“No nos damos cuenta, pero eso arrastra a toda la familia. Nos queda muy poco aquí, la vida pasa muy rápido. Cuando empecé aquí mi hija tenía 12 años y ya se ha independizado. Yo me muero de pena. ¿Te crees que no me levanto y digo: ‘por qué no está Antonio conmigo’? Pero eso no me favorece. Eso te entierra en vida”, ha incidido nuevamente, esta vez haciendo un paralelismo con su propia vida y el fallecimiento de su marido, Antonio Juan Vidal, a los 53 años a causa de un tumor cerebral.

Finalmente, la presentadora de Mediaset ha recordado unas palabras que le había oído decir al psicólogo Luis Gutiérrez Rojas esa misma mañana: “Decía que la vida es como un barco en el mar. Tienes que llevar el timón. Tienes que aprender las olas que te da la vida. A veces te vienen olas muy gordas, pero tienes que coger el barco y decir: ‘Manejo mi vida’. No puedo ir a la deriva, porque si voy a la deriva voy a morirme contra un acantilado. Es muy duro perder la vida de las personas que quieres. ¿Pero qué hacemos? ¡Tienes que pensar en ti!”.