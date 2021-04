Paz Padilla lanza ‘El humor de mi vida’, un libro con comedia, amor y muerte en el que cuenta su historia con Juan Vidal

“Amor, muerte y humor. De eso trata este libro. Tres palabras que escapan a las alambradas que los seres humanos nos empeñamos en construir en torno a ellas. Tres palabras destinadas a coexistir”, cuenta Paz Padilla en su libro. “Uno no se muere de amor, como se suele decir, se muere si no ama, y para poder morir sin miedo, es necesario amar la vida”.

“ Mi cometido era ayudarle a morir y darle amor del más puro en esos últimos meses”, declaró la actriz. “ Si algo me ha dejado Antonio es el no tenerle miedo a la muerte . Él tendría miedo al principio, pero aprendió a conocerse y a llevarse el amor”.

Durante los meses de confinamiento estuvo apartada de televisión, pero no dudo en atender con una sonrisa a los reporteros cada vez que se los encontraba. Sin embargo, lo cierto es que no estuvo ausente de los focos por el estado de alarma -sus compañeros de Sálvame sí continuaban trabajando-, sino que fue porque estuvo acompañando a su marido Juan Vidal hasta su muerte el 4 de julio.

