Paz Padilla imita el incidente de Torito y Alejandra Rubio en ‘Viva la vida’ con un divertido vídeo

Acostumbrada a tomarse la vida con humor, Paz Padilla ha querido rememorar el comentado incidente de Alejandra Rubio y Torito en Viva la vida. Y, para ello, la presentadora ha publicado un vídeo en Instagram que no tiene desperdicio.

El pasado fin de semana, el colaborador zarandeó a la hija de Terelu Campos provocando que esta terminara enseñando la ropa íntima en pleno directo, motivo por el que abandonó el plató muy acalorada. La escena causó un gran revuelo en las redes sociales y, por ello, Padilla ha querido hacerle un guiño.

La presentadora de Sálvame ha publicado una divertida grabación en la que, acompañada por su amigo Xoan Viqueira, se pone en el lugar de la joven tertuliana. Así, ha propuesto un nuevo reto reto viral: el “#MoñecoChallenge”.

Tras el incidente en el plató, Rubio explicó cómo se había sentido: “Me he asustado porque, de repente, he visto que se me estaba viendo todo. He salido de los nervios, pero que todo en la vida fuera eso. Es el karma porque me he reído de la tita y me ha tocado”, declaró Alejandra cuando volvió a su sitio.

La colaboradoa se refería con el karma a las risas previas que ella misma había protagonizado cuando Torito había cogido a su tía, Carmen Borrego, y la había zarandeado igualmente, haciéndole daño en las costillas. Esto también se aprecia en el vídeo de Padilla, que reúne más de 35.000 ‘me gusta’.