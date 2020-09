Paz en el Medio Oriente, física cuántica y el año nuevo judío

La distancia entre Israel y Emiratos o Bahréin hace difícil que entre ellos haya guerra entre estos en el sentido tradicional que busca aumentar el territorio o el acceso a recursos naturales. De hecho, no recuerdo que esos países hayan enviado tropas a luchar en contra de Israel. Israel tampoco hizo lo suyo. La pregunta obvia es: si no estaban en guerra, ¿por qué firmaron tratados de paz? Pienso que más que la realidad estratégica, está el mensaje universal: “paz sobre la tierra”. Si las naciones no están en guerra y viven en paz, la vida de todos será mejor. Igual que el 31 de diciembre de cada año nos deseamos paz y prosperidad, que este año nuevo judío resuenen las palabras del profeta Isaías en el Medio Oriente y en el mundo entero: “No alzarán espada nación contra nación, ni se instruirán para la guerra”, al igual que las palabras del salmista: “Sea la paz dentro de tus muros, y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros. Diré yo: la paz sea contigo”.

El 15 de septiembre de 2020 fue un día memorable. En vísperas del año nuevo judío, el Estado de Israel firmó sendos tratados de paz con Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Bahréin. Los cancilleres de Bahréin y Emiratos (vestidos a la usanza occidental), se encontraron frente a la Casa Blanca junto al primer ministro de Israel y el presidente de Estados Unidos. No se vio ni el triple apretón de manos que hubo entre Carter, Begin y Sadat; ni el cálido saludo entre el rey Hussein y Rabin ante la mirada de Clinton, y ni siquiera el tímido estrechón que apenas cruzaron Rabin y Arafat. Aunque los protagonistas no llevaban tapabocas, la ausencia de contacto físico reflejó la realidad sanitaria que vivimos. Se trató de un acto lleno de simbolismo. Hace tan solo 10 años, ni el más optimista de los analistas políticos se lo hubiera imaginado. Tampoco yo.

