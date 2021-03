PayPal refuerza su posición en el mercado de criptomonedas

PayPal Holdings Inc ., informó que adquirirá la empresa de criptomonedas Curv, a medida que busca reforzar su grupo de talentos para manejar monedas digitales. PayPal, que no reveló los términos financieros del acuerdo, ha estado desarrollando una nueva unidad dedicada a impulsar sus esfuerzos en criptomonedas después de que comenzó a permitir a los consumidores comprar, vender y mantener ciertas monedas digitales en su billetera en los últimos meses.

You May Also Like