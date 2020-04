Paulo Dybala da positivo en coronavirus por cuarta vez en seis semanas

Dybala y su pareja, la cantante Oriana Sabatini , dieron positivo por primera vez el 21 de marzo. Desde entonces, aunque no han tenido síntomas graves, han estado confinados para no contagiar a nadie la enfermedad del COVID-19.

El argentino Paulo Dybala no acaba de superar el coronavirus. El futbolista de la Juventus ha vuelto a dar positivo, tras su cuarto test en seis semanas, por lo que no podrá pensar en regresar junto a sus compañeros para empezar la pequeña ‘pretemporada’ que arrancará el 18 de mayo.

You May Also Like