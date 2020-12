Paulina Goto está embarazada, y no cabe de la emoción

Paulina Goto sorprendió a todos anunciando que está embarazada , lo que causó gran emoción en sus seguidores en redes sociales, quienes no pudieron mostrarse más contentos. La ex de Horacio Pancheri mostró una fotografía con la que confirmó la hermosa noticia y dijo sentirse súper feliz con la nueva etapa que está viviendo.

