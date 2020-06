Paula Vázquez recibe graves insultos tras apoyar el Ingreso Vital Mínimo

El que parece no tener fe en la ciencia es el propio Simón, que no ha sido más que un mero muñeco obediente

“¡Yo le apoyo!”, aseguró junto al hashgtag ‘tengo fe en la ciencia’, lo que hizo que varios internautas se hayan referido al epidemiólogo como ‘Doctor Muerte’ y le hayan tachado de “¡mentiroso, cómplice y culpable” . “El que parece no tener fe en la ciencia es el propio Simón, que no ha sido más que un mero muñeco obediente “, ha afirmado otro.

“Tranqui Paula, tú nunca más volverás a pasar hambre …”, escribió otro junto a una noticia que explica que las prostitutas podrán acceder al Ingreso Vital Mínimo. “Eso de que “esta es mi cara”… si no te has dejado nada sin operar , que no tienes ni expresión facial. Y por lo que se ve, también te hiciste una lobotomía”, aseguró también una mujer.

