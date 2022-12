Paula Gonu revela el motivo por el que se le deformó la cara: "Me desperté viendo a una persona que no era yo"

Paula Gonu ha resuelto la gran duda que asaltaba a sus seguidores desde hacía semanas: por qué de repente, un día cualquiera, se despertó con el rostro totalmente deformado. La joven publicó unos vídeos mostrando su cara visiblemente inflamada y pidiendo ayuda, pero, una vez recuperada su imagen habitual, nunca contó lo que le había pasado.

Por este motivo, la influencer ha publicado un vídeo en Instagram recordando su traumática experiencia, que le ocurrió por no atender a las recomendaciones de su doctor tras realizarse un tratamiento estético: “No fue culpa de él. Básicamente, yo no seguí las instrucciones que me dieron”.

“La cuestión es que yo fui a pincharme vitaminas en la cara. Es algo que te hidrata, te da luminosidad, bla, bla, bla. En mi caso, me dio otra identidad. Fui a casa, me maquillé entera para grabar un reels, con transiciones de baile, coreografía… Y me puse a sudar”, ha avanzado.

“De repente empecé a notar que la cara me pesaba. Me dolía como si fuese entera un moratón. Me empezó a doler la cabeza, dejé de grabar sin mirarme al espejo, me puse a editarlo y, de repente, en el vídeo me empecé a ver la cara rara. Pensé: ‘bueno, pues tendrás un día raro, yo qué sé. Pero entonces, cuando me seguía doliendo mucho la cabeza, fui al baño a desmaquillarme y vi una cara que empezaba a no ser la mía”, ha apuntado.

Gonu habló con su doctor y este le recomendó tomarse un comprimido de ibuprofeno y ponerse crema antiinflamatoria en el rostro. Sin embargo, al día siguiente la joven se encontraba mucho peor. “Me quedé bloqueada”, ha dicho Gonu, reconociendo que estaba “desesperada” y con “mucha ansiedad”: “Duré como una semana con la cara de otra señora”.

Por ello, la creadora de contenido ha querido aprovechar para recomendar no hacer ejercicio ni maquillarse después de un tratamiento como el que esta recibió, ya que las consecuencias son evidentes. Un aviso que han compartido sus seguidores.

"La primera indicación es que no te puedes maquillar ni ponerte nada en la cara en 24 horas, al igual que sudar, cero piscina, sauna…", ha escrito un usuario en el post, que cuenta con miles de reproducciones.









