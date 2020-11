Paula Figols nos invita a compartir las vivencias de Karim, un menor no acompañado, en su novela ‘Catorce’

El plano de Zaragoza es una de las pertenencias que Karim más aprecia. Allí están, grabados sobre la piel de la ciudad, el parque del Tío Jorge, el barrio de Cobasa, los campos de El Gancho y de La Jota, la pasarela del Actur, el Avempace, la Romareda… El fútbol se convierte en una gran metáfora de la ciudad. Pero Karim siempre gana o pierde fuera de casa. El lector percibe que la vida de Karim es una perpetua carrera por la banda de una cancha donde la velocidad y la pegada son más importantes que la espera. El balón nunca llega a ti si estás quieto. Otros sí pueden esperar a que la bola llegue. Pero Karim y sus amigos, no. Ellos tienen una valla en medio. La bola pasa, pero el hombre, no.

Paula Figols va destilando con cuidado la información sobre Karim. L as elipsis y los espacios narrativos de indeterminación surgen con los silencios del protagonista , sobre todo cuando le toca hablar del viaje. El relato se va desplegando desde el cuello del embudo hacia su explicación, pero en viaje inverso: desde el presente hacia el pasado. Primero hablan sus amigos zaragozanos. Luego, las voces de su infancia en el Rif. El tramo final del relato es sobrecogedor, aunque no extremado. Los tres amigos -Karim, Mohamed y Ayoub- explican un buen puñado de incógnitas , si bien no las más relevantes. Será el lector quien ponga el valor de las variables, aunque sean posibles varias soluciones en el final.

Pero Karim se empeña en ser un joven normal en un país donde la noción de medida ha dejado de existir de un tiempo a esta parte. Karim aprende pronto que un menor no acompañado no tiene ninguna posibilidad de ser valorado por lo que vale porque ya tiene puesto el precio en origen y hay quien se empeña en que ese precio sea un tatuaje permanente. Karim ve puertas que se cierran y se siente incapaz de abrir otras nuevas. Y las grandes preguntas siempre vuelven… ¿Qué harías por un amigo? ¿Se deja alguna vez de ser extranjero?

