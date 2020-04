Paul y Delany, ¿botellas en el GobierNito?

Desde hace ya varios meses muchos de los “chollywoodenses” eran mencionados en comentarios que la gente hacía en redes sociales, criticándolos porque estaban más que seguros que mientras muchos no tienen nada para comer, ellos se dan la gran vida con sus “buenos puestos” en el Gobierno de Laurentino Cortizo. ¡Y es que esto se veía venir, pues Delany Precilla y McDonald, al igual que otras caras de TV e “influencers”, hicieron campaña duro, duro en las pasadas elecciones que posicionaron al actual gobernante como ganador absoluto!

Lee también la edición impresa

Pero… el domingo las redes se encendieron con el tema nuevamente, pero esta vez se centraron en los exguerreros; no dejaron nada de ellos en sus propias redes sociales, especialmente en sus Instagram. ¡Chuzo!

La pareja que se conoció en el programa Esto es Guerra ha cobrado miles de dólares en contratos para este Gobierno. Explica la Contraloría General de la Nación, la futura madre de un varón fue contratada por la Presidencia de la República de Panamá por nada más y nada menos que servicios “especiales” desde el periodo entre 12 de julio y 31 de diciembre del año 2019. Cabe mencionar que su rol era como asesora en el Despacho Superior y en la Oficina de Protocolo. ¡Hum!

Unos $22,533.27 le fueron otorgados a Precilla.

Recuerden que siempre la veíamos bien “emperipollá” en las diversas conferencias de prensa que organizaba el Gobierno Nacional. Ella se encargaba de que todo estuviera en orden y hasta muchas veces le huía a las cámaras, como que no quería que la fotografiaran.

Pero eso no fue todo, porque en esa familia Paul McDonald también “se ganó” su par de miles con un contrato en el Ministerio de Seguridad Pública de $15,866. 67.

Cabe mencionar que esto se lo ganó Paul en calidad de servicios especiales desde el 2 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2019. ¡Feliz Año!

Delany Precilla labora en el Ministerio de Cultura de Panamá, que es nuevo, con un salario de 6 mil dólares, mientras que su pareja Paul trabaja en el Ministerio de Seguridad por 5 mil dólares. Su ingreso familiar es de 11 mil dólares. ¡Dios!

El pueblo ‘ta emberracaó

Los panameños no se quedaron callados, muchos fueron a comentarle a Paul a su cuenta personal de Instagram: “Qué ejemplo le vas a dar a tu hija, de que no estudie y se dedique a ser ‘influencer’ y ‘botella’ y sapa para quedar bien con los gobiernos y cobrar lo que ni un médico que se jode tanto en estos momentos cobra. No haces nada en tu casa, nada y cobras lo que muchos con estudio y sacrificio no cobramos, pero Dios lo castiga y ahorra porque tarde que temprano te vas a quedar en la calle, recuerda que los gobiernos pasan”, “habla botellón, que sabes tú de seguridad pública? Lo mismo que yo de astronauta, cierto?”… Y como estos hay muchos comentarios.

Cabe mencionar que Lizseth Juárez, madre de Delany Precilla, está nombrada en la ANATI con un salario de 2 mil dólares como secretaria.

La “influencer” Delany Precilla también presenta la Agenda Cultural en Panamá en el canal SerTV.