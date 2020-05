Paul George puso a Kobe Bryant por delante de Michael Jordan en el mejor quinteto de todos los tiempos

Sin embargo, Paul George verdaderamente sorprendió con su respuesta, ya que sacó a Michael Jordan , puso a Kobe Bryant y, no sólo eso, sino que también incluyó a Kevin Garnett. Un quinteto muy de esta época, de no ser por una excepción, dejando de lado a las leyendas que formaron el baloncesto estadounidense.

Nunca antes se habló tanto del mejor jugador de la historia o del mejor quinteto que se puede formar con los basquetbolistas que pasaron por la NBA . Sin dudas, el tiempo sin la actividad se presta para otras cuestiones, aunque también el debate que abrió The Last Dance será difícil de cerrar.

You May Also Like