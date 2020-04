La Resistencia emitió la segunda parte de la entrevista a Pau Gasol, ya que la del día anterior no dio tiempo, y comenzaron hablando de las cualidades de David Broncano como jugador de baloncesto.

El presentador se definió como un “playmaker”, un creador de juego, por sus cualidades como pasador y asistente. Según él, es un “asistente de fantasía”, porque hace muchos pases sin mirar, por la espalda, etc. Luego la conversación derivó en la puntualidad, que Gasol procura mantener a rajatabla y Broncano, como le recordaron sus compañeros de programa, ni por asomo.

Con esta excusa empezaron a repasar la carrera del jugador en la NBA, empezando por Memphis Grizzlies y uno de sus primeros entrenadores allí, Hubbie Brown.

“Llegó a un equipo muy joven e impuso mucha disciplina. Fue una buena época”, recordaba Gasol. “La recuerdo con mucho cariño. Yo era bastante ‘pipiolo’ y crecí mucho como jugador. Tuvimos equipos bastante competitivos, pero un equipo así en un mercado tan pequeño tiene que reconstruirse cada año a través del draft y a ver si puede crecer con ese talento. Tuvimos algo de mala suerte en el draft, como en el de Kevin Durant, que tuvimos el 3 y no el 1 o el 2″, analizaba el ala-pívot.

Tras recordar las limitaciones de los ciudadanos no estadounidenses, como la de las armas, Gasol sacó los colores a Broncano por el mote que le pusieron un día Quequé e Ignatius Farray: el Pachangas, que se refiere a un postre canario.

“Es un mote que te va bien”, bromeaba Pau. “Me va bien, porque yo soy un tío tranquilo pero también el pachangas es alguien que le gusta el salseo, la broma fácil…”, le dijo Gasol, que apuntaló que podía irle bien por lo del principio: “Eso del no-look-pass, el juego de fantasía que decías…”.

Ahí salió el mote que le puso Kobe Bryant, gran amigo de Gasol. “Me pusieron dos: el Hispano, por ‘Gladiador’, que me ponían la música de la película y todo. Kobe me llamaba Pablo. Kobe siempre me intentaba sacar la furia dentro y me llamaba Pablo por Pablo Escobar. No porque fuera narcotraficante, sino por ese instinto asesino y de conquistar uno de los grandes en lo mío. Para sacar esa agresividad me comparaba con él”, rememoró.

El recuerdo de su gran amigo puso algo de emotividad, pero también de humor, a colación del liderato de Bryant. “Él quería sacar la chispa de la capacidad competitiva de sus compañeros. Quería sacar la garra de ganador que él tenía en todos. Cuando nos encontrábamos a los Celtics de 2010, que estuviéramos preparados para esa batalla. Él lo entendía como tal y me ayudó a crecer mi nivel en esos días”, rememoraba Gasol.

Pau compara esa competitividad con la de Michael Jordan, a colación del documental ‘El último baile’, que recomienda. “Está muy bien. Ayer vi el capítulo 3 y 4. Michael tenía mucho de Kobe. Le estudió mucho a Michael, de principio a fin, y cómo se convirtió en el jugador que fue, cómo ganó sus anillos, etc.”, analizaba Gasol. “Molaría que Jordan llamara Dennis Rodman a Scottie Pippen, para picarle”, terció Broncano, en relación al contenido de esos capítulos.

“Yo llegué a jugar contra él”, recuerda Gasol, sobre cuando coincidió con el mismísimo Jordan, ya de retirada, en Washington Wizards. “Una pasada. Estaba supernervioso. Estaba compitiendo contra su equipo, y me tenía que dar un golpecito así, porque tenía que competir y no admirarle y quedarme ahí. Fue una experiencia muy bonita. Me choqué con él. Un sueño, de tenerle colgado en tu habitación a jugar contra él”, señaló.

La sorpresa llegó al final, cuando Grison le preguntó por la época (muy escasa) de Gasol como base en el infantil del Cornellá. “Iba haciendo reversos todo el campo, porque el que me defendía era muy bajito y para pasar iba así. Valoré mucho más la posición de base”, señaló.