Pau Gasol recibe una cómica oferta de un equipo portugués de segunda división

Al margen de la oferta del Illiabum, Pau Gasol se encuentra actualmente barajando diferentes opciones para volver a la competición tras más de un año parado por lesión. A sus 40 años, el pívot español tiene los Juegos Olímpicos en el punto de mira y sus intenciones son las de estar en la mejor forma posible llegado el momento. “Quiero tener la oportunidad de contribuir, de sentirme necesario. No sólo para estar allí. Eso no es lo que soy. Quiero disfrutarlo en plenitud, pero compitiendo” , comentó recientemente el jugador.

