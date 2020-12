Pau Gasol emociona con su posible vuelta a los Lakers: “Con Marc sería especial”

El sueño de todo aficionado español a la NBA está cada más cerca de hacerse realidad y poder ver a la mejor dupla de hermanos del baloncesto nacional por fin juntos en una franquicia. Una narrativa que coge más fuerza teniendo en cuenta que uno de ellos vuelve al lugar donde se proclamó campeón de la NBA tras la muerte de su mejor amigo, y el otro aterriza como fichaje estrella de los actuales campeones.

Indudablemente hablamos de los hermanos Gasol, que parecen estar cada vez más cerca de jugar juntos en la mejor liga del mundo, después de que el fichaje de Marc por los de dorado y púrpura diese más morbo a la vuelta de Pau a Los Ángeles Lakers para despedirse del baloncesto a sus casi 40 años.

Pese a que todo lo que ha rodeado el entorno de este traspaso han sido especulaciones, las primeras pinceladas se han empezado a dar para que esto se convierta en realidad, después de que el mayor de los Gasol haya declarado también su interés por recalar en el Staples, en una entrevista concedida a ESPN.

“No voy a mentir. Sería muy especial y ahora que mi hermano está allí, aún más. Sería increíble si termina sucediendo en algún momento. Jugar en los Lakers… es una franquicia única. Es la oportunidad de una vida y es especial para nosotros ser los primeros hermanos en jugar para los Lakers”, aseguró un Pau que, de todos modos, es consciente de su situación real.

“Quiero tener la oportunidad de contribuir”

“Ahora no estoy en condiciones de ser muy exigente. No tengo diez ofertas sobre la mesa”, añadió. “Quiero tener la oportunidad de contribuir. No solo por estar en un equipo. Eso no es lo que soy. Quiero disfrutar y los jugadores disfrutan, generalmente, jugando”.

El retorno de Pau Gasol a la máxima competición apunta a ser principalmente para poder retirarse por todo lo alto participando en los Juegos Olímpicos representando a España por quinta vez. “Ser capaz de participar en cinco Juegos sería extraordinario”, afirmó.