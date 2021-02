Pau Gasol cobrará el salario mínimo en su vuelta al Barça y lo donará al club

El ex de los Lakers donará todo su sueldo al club en estos cuatro meses y jugará “gratis” en el Palau. No obstante, la cifra que Gasol percibirá queda lejos de lo que a priori se especularía que ingresara para volver a España, ya que, además, han acordado que este sea el mínimo de 68.337 euros brutos en la Liga Endesa.

